Pnrr, Busia (Anac): “È occasione per creare gli anticorpi contro malaffare”. E rilancia: “Va disciplinato il conflitto d’interessi” (Di giovedì 23 giugno 2022) Il Pnrr rappresenta una “sfida anche per il rispetto della legalità e della correttezza amministrativa e l’attuazione delle riforme”. Ma è anche una “irripetibile occasione per creare nella società efficaci anticorpi contro la corruzione, il malaffare e gli obiettivi della criminalità organizzata, ma anche contro la logica del piccolo favore, della mortificazione del merito e della preposizione dell’interesse individuale a quello collettivo”. A sottolinearlo il presidente dell’Anac, Giuseppe Busia, illustrando la Relazione annuale a Montecitorio. “Sono necessari alcuni interventi normativi, per rafforzare l’imparzialità e la trasparenza“, ha continuato Busia. In particolare, ha sottolineato nel corso della relazione, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) Ilrappresenta una “sfida anche per il rispetto della legalità e della correttezza amministrativa e l’attuazione delle riforme”. Ma è anche una “irripetibilepernella società efficacila corruzione, ile gli obiettivi della criminalità organizzata, ma anchela logica del piccolo favore, della mortificazione del merito e della preposizione dell’interesse individuale a quello collettivo”. A sottolinearlo il presidente dell’, Giuseppe, illustrando la Relazione annuale a Montecitorio. “Sono necessari alcuni interventi normativi, per rafforzare l’imparzialità e la trasparenza“, ha continuato. In particolare, ha sottolineato nel corso della relazione, ...

Pubblicità

ilfattovideo : Pnrr, Busia (Anac): “È occasione per creare gli anticorpi contro malaffare”. E rilancia: “Va disciplinato il confli… - Montecitorio : #RelazioneAnac, G. Busia - @AnacNazionale: 'abbiamo orientato nostra azione per favorire la ripresa, affiancando le… - zazoomblog : Anticorruzione il presidente Busia: Il Pnrr occasione per diffondere cultura della legalità ma servono riforme -… -