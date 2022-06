Nuoto: allenatrice Anita Alvarez, 'mi sono tuffata a salvarla perché bagnini non intervenivano' (Di giovedì 23 giugno 2022) Budapest, 23 giu. - (Adnkronos) - Le immagini di Anita Alvarez, 25enne statunitense, senza sensi in acqua dopo il suo esercizio di Nuoto sincronizzato, hanno scosso il mondo dello sport. Fortunatamente, l'episodio, verificatosi ai Mondiali di Budapest, ha avuto un lieto fine. La sua allenatrice Andrea Fuentes si è tuffata in acqua per portarla in salvo e consegnarla ai sAnitari e ora dopo una notte trascorsa in ospedale sta bene. Fuentes ha commentato quel momento drammatico con la stampa spagnola. "Mi sono tuffata in acqua perché ho visto che nessun bagnino l'ha fatto. Ero un po' spaventata perché non respirava. Quando l'ho vista affondare ho guardato i bagnini, ma ho visto che erano spaventati. Non ... Leggi su iltempo (Di giovedì 23 giugno 2022) Budapest, 23 giu. - (Adnkronos) - Le immagini di, 25enne statunitense, senza sensi in acqua dopo il suo esercizio disincronizzato, hanno scosso il mondo dello sport. Fortunatamente, l'episodio, verificatosi ai Mondiali di Budapest, ha avuto un lieto fine. La suaAndrea Fuentes si èin acqua per portarla in salvo e consegnarla ai sri e ora dopo una notte trascorsa in ospedale sta bene. Fuentes ha commentato quel momento drammatico con la stampa spagnola. "Miin acquaho visto che nessun bagnino l'ha fatto. Ero un po' spaventatanon respirava. Quando l'ho vista affondare ho guardato i, ma ho visto che erano spaventati. Non ...

