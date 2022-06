Mondiali Qatar, rose allargate a 26 giocatori (Di giovedì 23 giugno 2022) In occasione dei Mondiali in Qatar le rose si amplieranno: 26 convocati per ogni squadra. La decisione della Fifa Il comitato esecutivo della Fifa ha approvato oggi l’aumento dei calciatori in rosa per i prossimi Mondiali a 26. La decisione è stata presa per dare maggiore flessibilità alle squadre. Di seguito il comunicato della Fifa. «Data la necessità di mantenere una flessibilità aggiuntiva a causa della tempistica unica della Coppa del Mondo FIFA 2022™ nel calendario globale, nonché del contesto più ampio degli effetti dirompenti causati dalla pandemia da COVID-19 sulle squadre prima e durante i tornei, l’Ufficio di presidenza ha deciso quanto segue: Il numero massimo di giocatori nella preselezione è stato aumentato da 35 a 55. Il numero di giocatori da inserire nella ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 giugno 2022) In occasione deiinlesi amplieranno: 26 convocati per ogni squadra. La decisione della Fifa Il comitato esecutivo della Fifa ha approvato oggi l’aumento dei calciatori in rosa per i prossimia 26. La decisione è stata presa per dare maggiore flessibilità alle squadre. Di seguito il comunicato della Fifa. «Data la necessità di mantenere una flessibilità aggiuntiva a causa della tempistica unica della Coppa del Mondo FIFA 2022™ nel calendario globale, nonché del contesto più ampio degli effetti dirompenti causati dalla pandemia da COVID-19 sulle squadre prima e durante i tornei, l’Ufficio di presidenza ha deciso quanto segue: Il numero massimo dinella preselezione è stato aumentato da 35 a 55. Il numero dida inserire nella ...

