-Mané Bayern | è arrivata l’ufficialità

(Di giovedì 23 giugno 2022) Sadio -è ufficialmente un calciatore delMonaco come vi avevamo già annunciato nello scorso articolo quando vi avevamo parlato delle visite mediche. Il club Bavarese ha annunciato l’acquisto tramite un comunicato. Ci sono pochi giocatori come lui al Mondo, sono state le parole del Ceo Oliver Kahn. Oliver inoltre ha detto di essere sicuro che delizierà i tifosi nei prossimi anni, e che è ambizioso e desideroso di vincere titoli.: il giocatore sta svolgendo le visite mediche -: il giocatore ha firmato con il club Ora è ufficiale l’arrivo del 30enne Senegalese dal Liverpool con contratto fino al 2025. Nel comunicato delsi legge: “L’FCha ingaggiato Sadiodal Liverpool ...

Commenta per primo La stella del Liverpool Mohammed Salah ha dedicato all'ormai ex compagno Sadio, nuovo giocatore delMonaco, un bel post sui social, con questa didascalia: 'E' stata una corsa niente male! Grazie per i bei momenti passati insieme e ti auguro il meglio per la tua ...... che ha sì acquistato Darwin Nunez, ma ha perso Divock Origi (destinato proprio al Milan), Minamino e soprattutto Sadio Mane, che ha firmato oggi per ilMonaco. Arteta quindi vorrebbe bruciare ...