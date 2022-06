Leao Real Madrid: i rossoneri si preoccupano per il suo possibile addio (Di giovedì 23 giugno 2022) Rafael Leao è un discreto giocatore che ha dato il suo contributo alla vittoria del Milan nella stagione appena conclusa. Il Portoghese ha chiesto un sostanzioso aumento per prolungare l’accordo in scadenza a giugno 2024. Da ambiente Milan è filtrata la cifra di 7 milioni di euro netti, ovvero cinque volte di più dell’attuale ingaggio di 1,4 milioni. Ma il Real Madrid monitora il tutto per cercare di approfittarne. Il Real Madrid va all’assalto di Leao Leao Real Madrid: una possibile trattativa La qualità di Leao è sotto gli occhi di tutti ed è per questo motivo che Maldini non vorrebbe privarsene. Cosa diversa è per Scaroni e Gerry Cardinale che identificano il calcio come un business da ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 23 giugno 2022) Rafaelè un discreto giocatore che ha dato il suo contributo alla vittoria del Milan nella stagione appena conclusa. Il Portoghese ha chiesto un sostanzioso aumento per prolungare l’accordo in scadenza a giugno 2024. Da ambiente Milan è filtrata la cifra di 7 milioni di euro netti, ovvero cinque volte di più dell’attuale ingaggio di 1,4 milioni. Ma ilmonitora il tutto per cercare di approfittarne. Ilva all’assalto di: unatrattativa La qualità diè sotto gli occhi di tutti ed è per questo motivo che Maldini non vorrebbe privarsene. Cosa diversa è per Scaroni e Gerry Cardinale che identificano il calcio come un business da ...

Pubblicità

LucaParry85 : Raphina club interessati Chelsea, arsrnal, barca Sterling club interessati Chelsea, real Madrid Leao club interessa… - Clauzinho3 : @anto_2713 @Gazzetta_it Di quelli nominati solo Kalulu, Lazetic e Ballo Tourè erano sconosciuti. Tonali 40mln, Leao… - roberh99 : RT @mikelimitedd: @roberh99 con Neymar Dybala e Leao in tre quarti superate le UCL del Real in 8 anni - mikelimitedd : @roberh99 con Neymar Dybala e Leao in tre quarti superate le UCL del Real in 8 anni - iltheoratio1_ : @SamueleEsse @fikayoluca_ contro il city può capitare anche in champions il real per esempio poi sono sempre haal… -