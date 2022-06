Pubblicità

ANCONA -di automobili in trasferta da Foggia , fogli di via obbligatori da Ancona per la durata di tre anni. Con tali provvedimenti il Questore della provincia di Ancona, Cesare Capocasa , ha ...... perché se chiedi alla gente se vuoi arrestare i delinquentio se si vogliono far ... pieni così di inquisiti che rubavano sulle note spese hanno cercato di perpetuare i propriper ... Ladri seriali di auto in trasferta da Foggia: il questore ha deciso, via da Ancona per tre anni ANCONA - Ladri seriali di automobili in trasferta da Foggia, fogli di via obbligatori da Ancona per la durata di tre anni. Con tali provvedimenti il Questore della provincia di Ancona, ...Colti in flagranza di reato Due Fogli di Via Obbligatori: con tali provvedimenti il Questore della provincia di Ancona, Cesare Capocasa, ha ritenuto due cittadini italiani originari della provincia di ...