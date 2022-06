Pubblicità

sportli26181512 : Il preparatore personale di Onana: 'Sarà titolare nell'Inter, Handanovic lo aiuterà': Yvan Castillo, preparatore pe… - Bubu_Inter : RT @cmdotcom: Il preparatore personale di #Onana: 'Sarà titolare nell'#Inter, #Handanovic lo aiuterà' - cmdotcom : Il preparatore personale di #Onana: 'Sarà titolare nell'#Inter, #Handanovic lo aiuterà' -

TUTTO mercato WEB

... provenienti da tutta Italia e dalla Slovenia " c'è una storia, una sfida, ci sono degli ... preparare, curare l'alimentazione, avere unper svolgere degli allenamenti mirati. Ora ...... mentre Alberto Antonelli sarà il. La ds Facchini verrà inoltre assistita dalla team ... sia dentro che fuori del campo, alle ragazze per una loro crescita, come giocatrici e ... Il preparatore personale di Onana: "Potenzialmente è un top mondiale. Handanovic lo aiuterà" Paulo Dybala ha fretta. Quella che sta per iniziare deve essere la sua stagione del rilancio e quindi l'argentino intende partire forte con la nuova squadra, tanto che si sta già ...Come riportato da La Gazzetta dello Sport c’è chi si porta il lavoro a casa e chi se lo porta a Ibiza. Non sono pochi i calciatori che anche in vacanza vogliono andare oltre il ...