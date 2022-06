"Ibra? Non è decisivo. Ha 40 anni e gli piace...". Calhanoglu, bomba al veleno su Zlatan: un caso (Di giovedì 23 giugno 2022) Diventano un caso le parole di Hakan Calhanoglu dalla Turchia, su Simone Inzaghi e Zlatan Ibrahimovic. Il centrocampista dell'Inter, arrivato svincolato dal Milan un anno fa e al centro delle polemiche e degli sfotto dei suoi ex tifosi rossoneri, si è tolto qualche sassolino intervistato a Tivibu Spor. Nel mirino soprattutto Ibrahimovic, il totem del Diavolo che durante la festa scudetto ha chiamato in causa Calha e che, secondo le indiscrezioni, sarebbe stato la causa dell'addio del turco al Milan. "Ibra non ha 18 anni, è un uomo di 40 anni: io non farei cose del genere a quell'età. Quest'anno non ha praticamente giocato, non ha contribuito al titolo. Gli piace essere al centro dell'attenzione, non mi interessa. Ha scritto ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) Diventano unle parole di Hakandalla Turchia, su Simone Inzaghi ehimovic. Il centrocampista dell'Inter, arrivato svincolato dal Milan un anno fa e al centro delle polemiche e degli sfotto dei suoi ex tifosi rossoneri, si è tolto qualche sassolino intervistato a Tivibu Spor. Nel mirino soprattuttohimovic, il totem del Diavolo che durante la festa scudetto ha chiamato in causa Calha e che, secondo le indiscrezioni, sarebbe stato la causa dell'addio del turco al Milan. "non ha 18, è un uomo di 40: io non farei cose del genere a quell'età. Quest'anno non ha praticamente giocato, non ha contribuito al titolo. Gliessere al centro dell'attenzione, non mi interessa. Ha scritto ...

Pubblicità

sportmediaset : Calhanoglu: 'Ibra ha 40 anni, non gli rispondo. Derby perso anche per Inzaghi' #Inter #Calhanoglu #Ibrahimovic - Marcodv76 : RT @andreavianel: Ibra guarda e non passa, segna. I poveri di spirito fumano indispettiti come un turco - grazia_natola : @MohanadACM @hakanc10 @Ibra_official mi sa che non gli è arrivato il messaggio come aveva suggerito ##Ibra glielo r… - lo_scettico_ : RT @sportmediaset: Calhanoglu: 'Ibra ha 40 anni, non gli rispondo. Derby perso anche per Inzaghi' #Inter #Calhanoglu #Ibrahimovic https://… - alquazzino : RT @roberh99: Calhanoglu su Ibra: “Quest'anno non ha avuto contributo allo scudetto, non ha praticamente giocato. Ma fa di tutto per attira… -