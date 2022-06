Gas | grossi guai in vista | la Germania è a un passo dal razionamento Ora l’Europa trema

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu –annaspa e rischia di perdere la guerra dell’energia. Il campanello dall’allarme arriva oggi dalla, che è ormai a undalenergetico. Il governo tedesco ha infatti ha attivato il cosiddetto “livello di allerta” del suo piano di emergenza per garantire le forniture di gas. “Siamo in una crisi del gas. Il gas è ormai una risorsa scarsa”, ha detto il ministro dell’Economia e del Clima Robert Habeck in conferenza stampa. “Il gas è da subito inun bene scarso”, ha fatto presente Habeck. “Dobbiamo ridurre l’uso del gas già d’estate”, perché la stagione calda è “ingannevole”, ma “l’inverno arriva e dobbiamo riempire i depositi”. Gas, lavicina al. Le tre fasi previste Il ministero dell’Economia ...