Orrore in provincia di, dove il cadavere di un agricoltore 55enne è stato rinvenuto senza testa in un dirupo. È accaduto ieri sera a Cà Seggio di Civitella di Romagna. La vittima è Franco Severi , che viveva in una ......carabinieri che lo hanno ammanettato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria in carcere a. È gravato da accuse di violenza sessuale e lesioni aggravate. Una storia di violenza da... Forlì choc, un cadavere senza testa: la vittima è un agricoltore, trovato in un dirupo