(Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – Giunge da un evento organizzato dae daItalia, intitolato ‘Ladiè rappresentatività’ e tenutosi oggi aldel Lavoro 2022, un contributo di grande interesse al dibattito sucollettiva,e criteri di rappresentatività. Secondo il direttore dell’Inl, Bruno Giordano, “collettiva,e rappresentatività costituiscono tre facce del più importante prisma costituzionale del diritto del lavoro. Calati nell’attuale momento storico, gli articoli 36 e 39 della Costituzione debbono essere letti in tutto il loro significato propulsivo e moderno, cioè quale strumento di coesione sociale e di ...

Alta formazione, Cafà (): vanno coinvolte anche le micro e le piccole imprese Il presidente del fondoe dell'associazione di impreseItalia: Bene la volontà politica di ...... fino a oggi lontane dal mondo dell'alta formazione" dichiara Andrea Cafà, presidente del fondoe dell'associazione di impreseItalia. "Qui il ruolo dei fondi interprofessionali diventa ... Fonarcom-Cifa a Festival Bologna, il punto su salario minimo e contrattazione qualità Secondo Andrea Cafà, presidente di Cifa Italia e di Fonarcom, “lo strumento da privilegiare per la garanzia dei trattamenti salariali minimi è la contrattazione collettiva, e ancor più quella di ...Bologna, 23 giu. (askanews) - "Io sono a favore del salario minimo legale, ma se qualcuno crede che serva per fare contratti con salari più ricchi si sbaglia. Il salario minimo serve per dare un ulter ...