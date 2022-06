Falsificazione di documenti: quattro arresti e 70 perquisizioni (Di giovedì 23 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – quattro arresti e 70 perquisizioni nelle prime ore del mattino nei confronti di un gruppo di persone dedito alla contraffazione dei documenti. Misure cautelari emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari di Napoli ai danni di un senegalese, un guineiano, un ghanese e uno straniero del centro Africa, quest’ultimo finito ai domiciliari. Tutti operanti nelle province di Caserta e Napoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –e 70nelle prime ore del mattino nei confronti di un gruppo di persone dedito alla contraffazione dei. Misure cautelari emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari di Napoli ai danni di un senegalese, un guineiano, un ghanese e uno straniero del centro Africa, quest’ultimo finito ai domiciliari. Tutti operanti nelle province di Caserta e Napoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Pubblicità

Josto51037271 : Fa gruppo con gli ex Inter Oriali @Azzurri e Recoba condannati per ricettazione e falsificazione di documenti (6 me… - Cosimomarinell2 : RT @Josto51037271: Ex @Inter condannato a 22 mesi di GALERA per FRODE! Come Oriali e Recoba condannati per ricettazione e falsificazione di… - Josto51037271 : Ex @Inter condannato a 22 mesi di GALERA per FRODE! Come Oriali e Recoba condannati per ricettazione e falsificazio… - Josto51037271 : @UEFAcom_it @Inter Quello in piedi a sinistra è un pregiudicato condannato per ricettazione e falsificazione di doc… -