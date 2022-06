Dynamite 23 06 2022 Alti e bassi

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 23 giugno 2022) Un caloroso saluto ai lettori di ZW, ci troviamo in quel di Milwaukee e siamo pronti all’ultimo episodio diprima di Forbidden Door. La puntata odierna sarà molto carica e nel main event della serata assisteremo al debutto in AEW di Hiroshi Tanahashi il quale combatterà al fianco del suo futuro avversario Jon Moxley contro Chris Jericho e Lance Archer. Lo show si apre con l’ingresso di Bryan Danielson, l’American Dragon ha alcune cose da dirci. PROMO: Danielson afferma che, tra Forbidden Door e Blood & Guts, i prossimi sette giorni saranno grandiosi per i fan del Pro Wrestling. L’American Dragon purtroppo ci informa del fatto che mancherà i due grandi appuntamenti a causa dell’infortunio subito durante l’Anarchy in The Arena match per mano della JAS. Danielson aggiunge che ha trovato un uomo di cui si fida, un wrestler dalla tecnica sopraffina ...