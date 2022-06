Di Maio “Ipf è progetto attrattivo. Odio contro di noi Sorridiamo”

(Di giovedì 23 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Insieme per il futuro non è un partito personale, ma è un percorso di ascolto del territorio italiano. Un percorso per ascoltare i sindaci e gli amministratori locali, i presidenti delle Città Metropolitane, delle province e delle Regioni. Persone che risolvono problemi dalla mattina alla sera”.Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di, fuori da Montecitorio, al termine della prima riunione dei gruppi parlamentari del neonato Ipf. “Non vogliamo costruire proposte populiste o qualunquiste – ha continuato – ma proposte con chi amministra il territorio ogni giorno. Raccontando la verità con soluzioni pragmatiche significa rispettare i cittadini”. Sicuramente questo è unmoltoe nelle prossime ore arriveranno altre persone perchè continuano sia dal territorio italiano, sia qui a Roma ...

