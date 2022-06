Dermatite atopica e allergie della pelle, le cure di oggi e di domani (Di giovedì 23 giugno 2022) I segni e i sintomi sono chiari. Ma a volte assumono caratteristiche che vanno ad impattare non solo sulla pelle, ma sull’intera sfera fisica e psicologica di chi affronta il quadro. Così, oltre a prurito e bruciore della pelle a volte così intensi da impedire di concentrarsi sul lavoro o a scuola, dormire e avere rapporti sociali sereni, le patologie allergiche della pelle diventano un nemico da affrontare con grande cura e con l’esperto. Ma ora, grazie alle nuove terapie e ai passi in avanti sul fronte delle conoscenze si aprono nuovi scenari. A dirlo sono gli esperti presenti al Congresso SIDeMaST, la Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse presieduta da Ketty Peris. Cosa sta cambiando sul fronte delle terapie, in particolare per le forme più serie. I farmaci biologici ... Leggi su dilei (Di giovedì 23 giugno 2022) I segni e i sintomi sono chiari. Ma a volte assumono caratteristiche che vanno ad impattare non solo sulla, ma sull’intera sfera fisica e psicologica di chi affronta il quadro. Così, oltre a prurito e bruciorea volte così intensi da impedire di concentrarsi sul lavoro o a scuola, dormire e avere rapporti sociali sereni, le patologie allergichediventano un nemico da affrontare con grande cura e con l’esperto. Ma ora, grazie alle nuove terapie e ai passi in avanti sul fronte delle conoscenze si aprono nuovi scenari. A dirlo sono gli esperti presenti al Congresso SIDeMaST, la Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse presieduta da Ketty Peris. Cosa sta cambiando sul fronte delle terapie, in particolare per le forme più serie. I farmaci biologici ...

