Covid, giù contagi e morti nel mondo: in Europa +6% casi (Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – Calano i nuovi contagi e i nuovi morti di Covid nel mondo, secondo l’ultimo aggiornamento dell’Organizzazione mondiale della sanità. Nella settimana dal 13 al 19 giugno sono stati segnalati oltre 3,3 milioni di contagi (-4%) e oltre 7.500 decessi (-16%), portando il bilancio totale da inizio pandemia a oltre 536 milioni di casi confermati e oltre 6,3 milioni di morti. I nuovi contagi aumentano però nella regione europea dell’Oms (oltre 1,2 milioni, +6%), nonché nel Sudest asiatico (+46%) e nel Mediterraneo orientale (+45). In Europa prosegue comunque la diminuzione dei morti (poco meno di 2mila nuovi decessi, -26%). Nel bollettino settimanale l’agenzia ginevrina ribadisce che “le tendenze rilevate ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – Calano i nuovie i nuovidinel, secondo l’ultimo aggiornamento dell’Organizzazione mondiale della sanità. Nella settimana dal 13 al 19 giugno sono stati segnalati oltre 3,3 milioni di(-4%) e oltre 7.500 decessi (-16%), portando il bilancio totale da inizio pandemia a oltre 536 milioni diconfermati e oltre 6,3 milioni di. I nuoviaumentano però nella regione europea dell’Oms (oltre 1,2 milioni, +6%), nonché nel Sudest asiatico (+46%) e nel Mediterraneo orientale (+45). Inprosegue comunque la diminuzione dei(poco meno di 2mila nuovi decessi, -26%). Nel bollettino settimanale l’agenzia ginevrina ribadisce che “le tendenze rilevate ...

