Cosa rispondo a chi mi consiglia di specializzarmi (Di giovedì 23 giugno 2022) Devi verticalizzarti, mi dice. Verticalizzarmi ossia specializzarmi? Sì, sì, verticalizzarti. Su questo stesso punto insistette, mille anni prima dei social, anche il sommo critico televisivo Sergio Saviane: mi raccomando, specializzati! Come spesso accade hanno ragione in troppi, sia gli amici che vogliono mi specializzi sia lo scrittore statunitense Robert Heinlein: “La specializzazione va bene per gli insetti”. Io non sono un insetto, sono un uomo e mi interesso di tutto. “Nulla di ciò che è umano mi è alieno”, scrisse Terenzio, e a me sembra già di autolimitarmi molto occupandomi in primo luogo di pittura, letteratura, liturgia, leccornie, bottiglie, Italia... Eppure dovrei scegliere! Ma Cosa? La pittura vivente non interessa, non può interessare quei morti che sono gli italiani, fermi a Caravaggio. La letteratura è fatta dai grandi libri, a ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 23 giugno 2022) Devi verticalizzarti, mi dice. Verticalizzarmi ossia? Sì, sì, verticalizzarti. Su questo stesso punto insistette, mille anni prima dei social, anche il sommo critico televisivo Sergio Saviane: mi raccomando, specializzati! Come spesso accade hanno ragione in troppi, sia gli amici che vogliono mi specializzi sia lo scrittore statunitense Robert Heinlein: “La specializzazione va bene per gli insetti”. Io non sono un insetto, sono un uomo e mi interesso di tutto. “Nulla di ciò che è umano mi è alieno”, scrisse Terenzio, e a me sembra già di autolimitarmi molto occupandomi in primo luogo di pittura, letteratura, liturgia, leccornie, bottiglie, Italia... Eppure dovrei scegliere! Ma? La pittura vivente non interessa, non può interessare quei morti che sono gli italiani, fermi a Caravaggio. La letteratura è fatta dai grandi libri, a ...

sonounavittima : “non è vero che a ogni cosa rispondo ‘che me ne fotte’ ma non è vero vabbè non parlo più”???????????????? - fioriidelmale : ovviamente la mia migliore amica mi dice di non rispondergli subito e io cosa faccio? rispondo immediatamente ?? - elixvill : solita domanda 'cosa farai dopo?' 'giurisprudenza' 'e perché allora hai scelto questa scuola?' (ho fatto un tecnico… - crucant : RT @POKI33847251: Mi dici: 'Amore mio mi mancherai. E in questi giorni tu cosa farai?' Io ti rispondo: 'Ti avrò sempre presente, avrò il pe… - Marilen06848190 : @antoniorestivo5 No va be....è meglio che non ti rispondo.... il silenzio è la cosa migliore con un maschilista ciaoneee -