Calciomercato Monza, incontro con la Juve: si spinge per Miretti (Di giovedì 23 giugno 2022) . Ma il giovane centrocampista non è l’unico nome sondato Appuntamento di mercato tra il Monza e la Juve in quel di Milano per valutare alcune possibili operazioni. A riferirlo è Gianluca Di Marzio di Sky Sport. Sul tavolo il nome principale è quello di Miretti, ma non solo. Il Monza potrebbe essere interessato anche ad altri giovani della Juve come Fagioli e anche Pellegrini. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 giugno 2022) . Ma il giovane centrocampista non è l’unico nome sondato Appuntamento di mercato tra ile lain quel di Milano per valutare alcune possibili operazioni. A riferirlo è Gianluca Di Marzio di Sky Sport. Sul tavolo il nome principale è quello di, ma non solo. Ilpotrebbe essere interessato anche ad altri giovani dellacome Fagioli e anche Pellegrini. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | Incontro a Milano tra #Juventus e #Monza - DiMarzio : . @ACMonza, contatti con il @realmadrid per #BorjaMayoral: le ultime sul mercato - GiovaAlbanese : #Antonelli, diesse del #Monza, nella sede milanese della #Juventus per chiedere il prestito di #Miretti ??… - TUTTOJUVE_COM : Di Marzio - Incontro di mercato tra Monza e Juve: il club brianzolo è interessato a Miretti, ma anche ad altri giov… - GianluVisco : RT @GiovaAlbanese: #Antonelli, diesse del #Monza, nella sede milanese della #Juventus per chiedere il prestito di #Miretti ?? @GianluVisco #… -