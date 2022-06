Calcio: Pogba in vacanza in Guinea insieme alla stella Nba Jimmy Butler (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu. – (Adnkronos) – Mentre l’avvocato Rafaela Pimenta e la Juventus stanno sistemando gli ultimi dettagli del suo ritorno in bianconero, Paul Pogba è in vacanza insieme alla stella della Nba Jimmy Butler. Il centrocampista e l’ala dei Miami Heat sono amici da anni, spesso a bordocampo a seguire le partite dell’altro e sempre in contatto durante la stagione. I due hanno trascorso l’off season prima in Florida a casa Butler e ora in Guinea – patria d’origine dei genitori di Pogba, che ha approfittato dell’occasione anche per scendere in campo insieme a Butler e al cantante Akon in un match amichevole a Conakry. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu. – (Adnkronos) – Mentre l’avvocato Rafaela Pimenta e la Juventus stanno sistemando gli ultimi dettagli del suo ritorno in bianconero, Paulè indella Nba. Il centrocampista e l’ala dei Miami Heat sono amici da anni, spesso a bordocampo a seguire le partite dell’altro e sempre in contatto durante la stagione. I due hanno trascorso l’off season prima in Florida a casae ora in– patria d’origine dei genitori di, che ha approfittato dell’occasione anche per scendere in campoe al cantante Akon in un match amichevole a Conakry. L'articoloWeb.

