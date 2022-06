2 GIORNI PER CONFERMARE IL TUO INDIRIZZO DELLE POSTE : ATTENZIONE ALLA TRUFFA (Di giovedì 23 giugno 2022) POSTE ITALIANE : attenti ALLA mail TRUFFA dal titolo “La tua spedizione in attesa di consegna” ATTENZIONE perchè in queste ore è in corso una campagna di finte email che sembrerebbero provenire da POSTE Italiane. Non fare click sul link che vi invita a CONFERMARE il vostro INDIRIZZO, ma cestinare il messaggio. Passando con il mouse sopra al link ci si accorgerebbe subito che la destinazione non è il sito DELLE POSTE. Ecco la email : Come proteggere la tua email dagli attacchi di phishing allora? Come proteggersi dagli attacchi di phishing? La cattiva notizia è che non possiamo mai essere completamente al sicuro dal phishing. Ma la buona notizia è che ci sono molti modi per proteggere la tua posta elettronica e le tue ... Leggi su analisideirischinformatici (Di giovedì 23 giugno 2022)ITALIANE : attentimaildal titolo “La tua spedizione in attesa di consegna”perchè in queste ore è in corso una campagna di finte email che sembrerebbero provenire daItaliane. Non fare click sul link che vi invita ail vostro, ma cestinare il messaggio. Passando con il mouse sopra al link ci si accorgerebbe subito che la destinazione non è il sito. Ecco la email : Come proteggere la tua email dagli attacchi di phishing allora? Come proteggersi dagli attacchi di phishing? La cattiva notizia è che non possiamo mai essere completamente al sicuro dal phishing. Ma la buona notizia è che ci sono molti modi per proteggere la tua posta elettronica e le tue ...

