Spiragli tra Russia e Ucraina sul grano. I russi avanzano nel Lysychansk (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il piano per sbloccare le esportazioni di grano dall'Ucraina è vicino a una svolta . russia e Ucraina sarebbero pronte a tornare la prossima settimana a sedersi attorno allo stesso tavolo a Istanbul,... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il piano per sbloccare le esportazioni didall'è vicino a una svolta .sarebbero pronte a tornare la prossima settimana a sedersi attorno allo stesso tavolo a Istanbul,...

Pubblicità

car_pani : @josephmannen @RafAuriemma Nemmeno minimamente paragonabili tra loro le 2 operazioni. Non iniziate a piangere come… - AndreaACM1899 : A parte le battute, comunque, la situazione è tra il tragico ed il drammatico veramente. Tra 12 giorni scade il con… - BlobRai3 : RT @free_anto1: #blob ' ... Tempo di 'Pinte' ' dipinte nel Pentagramma della Mus… - free_anto1 : #blob ' ... Tempo di 'Pinte' ' dipinte nel Pentagramma d… - apocalittica : RT @NicolaPorro: ?? Ultima ora ?? Si muove qualcosa per la pace in #Ucraina. La mossa 'riservata' tra Mosca e il #Vaticano?? -