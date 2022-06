Scaletta Marco Mengoni all’Olimpico | come arrivare con i mezzi e dove parcheggiare

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Nelladitutti i suoi più grandi successi per un viaggio nel tempo che comprende anche tre super ospiti. Due i concerti pernegli stadi nel 2022. Dopo la prima tappa allo Stadio San Siro di Milano (OM c’era!), oggi è la volta della tappa allo Stadio Olimpico di Roma. Nella sua regione Lazio,è atteso stasera in concerto. Con lui sul palco tre colleghi della musica italiana: a Madame e Gazzelle si è aggiunto successivamente Giuliano Sangiorgi dei Negramaro. Lache segue tiene conto dello spettacolo che l’artista ha tenuto a Milano. Vista anche la presenza di tre ospiti, dunque, non è escluso che possano esserci dei piccoli cambiamenti, oltre ai duetti....

Pubblicità

VanityFairIt : Cinquantaquattromila spettatori, 27 canzoni e uno show spettacolare. Così è stato il primo San Siro del cantante di… - rockolpoprock : Marco Mengoni, il club in uno stadio - danieledv79 : RT @SkyTG24: La scaletta del concerto di Marco Mengoni a Roma - SkyTG24 : La scaletta del concerto di Marco Mengoni a Roma - SemplicementeMM : RT @soundsblogit: Marco Mengoni, Roma, 22 giugno 2022: scaletta concerto, biglietti, come arrivare allo Stadio Olimpico -

Ladel concerto diMengoni a Roma approfondimentoMengoni, annuncia gli special guest del concerto all'Olimpico Come per le altre due tappe,Mengoni non si risparmierà, ...Ecco ladel Vasco Live 2022 a Bari: XI comandamento L'uomo più semplice Ti prendo e ti ... Tra il pubblico, il batterista e chitarrista dei Maneskin, Bebe Vio, Claudia Gerini eDamilano '...La scaletta del concerto di Marco Mengoni a Milano. approfondimento. Concerto di Marco Mengoni a Milano San Siro: cosa c'è da sapere. Il cantautore porterà sul palco di Milano i suoi… Leggi ...Maneskin in concerto a Lignano Sabbiadoro nella data zero del tour. Info biglietti, anticipazioni scaletta e come arrivare allo Stadio Teghil ...