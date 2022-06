Ron e l’amore per Lucio Dalla: la verità sul mistero sulla sua presunta omosessualità (Di mercoledì 22 giugno 2022) Se della carriera e biografia di Ron si sa praticamente tutto, la sua vita privata è invece avvolta nel mistero. A quanto risulta, infatti, non è sposato e non ha figli. Non si sa nulla, quindi, di un suo matrimonio e, anzi, sono spesso circolate voci, rumors e indiscrezioni riguardo una sua presunta omosessualità. Chiacchiere e illazioni amplificate Dalla sua nota riservatezza e dall’assenza di qualsiasi volontà di apparire nel mondo del gossip o dello spettacolo. Da anni circola la voce secondo cui l’artista sarebbe gay, o meglio, un gay non dichiarato, esattamente come il collega ed amico fraterno Lucio Dalla. E proprio sullo stretto legame che li ha uniti, non sono mancate dicerie su una loro presunta relazione sentimentale. Nel 2018 Ron ha presentato al ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 22 giugno 2022) Se della carriera e biografia di Ron si sa praticamente tutto, la sua vita privata è invece avvolta nel. A quanto risulta, infatti, non è sposato e non ha figli. Non si sa nulla, quindi, di un suo matrimonio e, anzi, sono spesso circolate voci, rumors e indiscrezioni riguardo una sua. Chiacchiere e illazioni amplificatesua nota riservatezza e dall’assenza di qualsiasi volontà di apparire nel mondo del gossip o dello spettacolo. Da anni circola la voce secondo cui l’artista sarebbe gay, o meglio, un gay non dichiarato, esattamente come il collega ed amico fraterno. E proprio sullo stretto legame che li ha uniti, non sono mancate dicerie su una lororelazione sentimentale. Nel 2018 Ron ha presentato al ...

