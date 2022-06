Roma, campus Bio-Medico: 1300 esami PET in più da oggi per i cittadini (Di mercoledì 22 giugno 2022) Una notizia che fa ben sperare, soprattutto per i pazienti, quella che arriva dal Policlinico Universitario campus Bio-Medico di Roma. Al via da oggi, mercoledì 22 giugno, le prestazioni in convenzione con il Servizio Sanitario Regionale. Quasi 1300 esami di PET-TC in convenzione con il Servizio Sanitario Regionale sono da oggi disponibili al Policlinico Universitario campus Bio-Medico grazie a una PET-TC di ultima generazione. Pertanto, disponibili da oggi per la diagnosi di patologie ortopediche, cardiologiche, ossee, nefrologiche, polmonari, endocrinologiche. PET convenzionate con il SSN: quali esami è possibile prenotare L’apertura della Medicina Nucleare al Servizio Sanitario Regionale ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 giugno 2022) Una notizia che fa ben sperare, soprattutto per i pazienti, quella che arriva dal Policlinico UniversitarioBio-di. Al via da, mercoledì 22 giugno, le prestazioni in convenzione con il Servizio Sanitario Regionale. Quasidi PET-TC in convenzione con il Servizio Sanitario Regionale sono dadisponibili al Policlinico UniversitarioBio-grazie a una PET-TC di ultima generazione. Pertanto, disponibili daper la diagnosi di patologie ortopediche, cardiologiche, ossee, nefrologiche, polmonari, endocrinologiche. PET convenzionate con il SSN: qualiè possibile prenotare L’apertura della Medicina Nucleare al Servizio Sanitario Regionale ...

