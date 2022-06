Riccardo Picotti esplora le nuove frontiere della vendita on-line con l' e-tailing

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 giugno 2022) (Milano, 22/06/2022) - Il giovane imprenditore italiano, già protagonista nel settorecompradigitale, ha da tempo deciso di fare un salto in avanti affermandosi con un nuovo modo di fare impresa, più stabile e duraturo. Milano, 22/06/2022 - Il mondo dell'on-sembra essere entrato nelle vite di tutti noi. Nonostante un alone di diffidenza serpeggi ancora ostinato, per molti internet sembra essere diventato il terreno fertile per affari davvero proficui. Flessibilità e autogestione sono le principali caratteristiche che spingono i nuovi imprenditori a entrare nella rete, ma non solo. Con il costovita che cresce a vista d'occhio e con i ritmi frenetici che il sistema produttivo impone, molte persone cercano uno spazio dove poter costruire business che possano autoalimentarsi, che creino profitti ...