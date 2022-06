"Quanto offro a chi lavora con me": Flavo Briatore sbotta e svela la cifra, clamoroso (Di mercoledì 22 giugno 2022) Flavio Briatore non cerca perifrasi e va dritto al punto. Ospite di Cartabianca, il talk show condotto da Bianca Berlinguer, mette nel mirino chi a suo dire non ha voglia di fare nulla. Tema centrale della puntata il reddito di cittadinanza. L'imprenditore ha infatti accusato i percettori del sussidio voluto dai 5 Stelle di non essere disposti alla fatica e al lavoro perché tanto possono incassare l'assegno comodamente sul divano. E così Briatore ha spiegato le sue difficoltà nel reperire personale per le sue attività nel mondo della ristorazione e degli hotel di lusso. Così durante il collegamento con Cartabianca, Briatore ha affermato con toni duri: "Noi offriamo 1850 euro al mese come stipendio minimo eppure non troviamo personale. In Italia poi sono tassate anche la mance ai lavoratori dei ristoranti". ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Flavionon cerca perifrasi e va dritto al punto. Ospite di Cartabianca, il talk show condotto da Bianca Berlinguer, mette nel mirino chi a suo dire non ha voglia di fare nulla. Tema centrale della puntata il reddito di cittadinanza. L'imprenditore ha infatti accusato i percettori del sussidio voluto dai 5 Stelle di non essere disposti alla fatica e al lavoro perché tanto possono incassare l'assegno comodamente sul divano. E cosìha spiegato le sue difficoltà nel reperire personale per le sue attività nel mondo della ristorazione e degli hotel di lusso. Così durante il collegamento con Cartabianca,ha affermato con toni duri: "Noi offriamo 1850 euro al mese come stipendio minimo eppure non troviamo personale. In Italia poi sono tassate anche la mance aitori dei ristoranti". ...

