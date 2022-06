Programmi TV di stasera, mercoledì 22 giugno 2022. Su Rai 2 torna Kalipè con ospite Giovanni Allevi (Di mercoledì 22 giugno 2022) Kalipè - Massimiliano Ossini Rai1, ore 21.25: Al Posto Tuo Film del 2016, di Max Croci, con Luca Argentero, Ambra Angiolini, Stefano Fresi, Serena Rossi, Grazia Schiavo, Fioretta Mari. Prodotto in Italia. Durata: 83 minuti. Trama: Luca Molteni, single per sua volontà, è un vero e proprio sciupafemmine nonché un affermato architetto. Rocco Fontana è invece un tranquillo geometra, felicemente sposato e con figli. I due uomini hanno una cosa in comune, il ruolo di direttore creativo di due distinte società che sono prossime alla fusione, e ora si trovano in sfida aperta per mantenere il posto nella nuova compagnia che sta per nascere. L’azienda, per comprendere quale sia la scelta migliore da fare, propone ai due di scambiarsi le vite per qualche tempo, con conseguenze inaspettate. Rai2, ore 21.20: Kalipè – Nuove Puntate Divulgazione. L’isola ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 22 giugno 2022)- Massimiliano Ossini Rai1, ore 21.25: Al Posto Tuo Film del 2016, di Max Croci, con Luca Argentero, Ambra Angiolini, Stefano Fresi, Serena Rossi, Grazia Schiavo, Fioretta Mari. Prodotto in Italia. Durata: 83 minuti. Trama: Luca Molteni, single per sua volontà, è un vero e proprio sciupafemmine nonché un affermato architetto. Rocco Fontana è invece un tranquillo geometra, felicemente sposato e con figli. I due uomini hanno una cosa in comune, il ruolo di direttore creativo di due distinte società che sono prossime alla fusione, e ora si trovano in sfida aperta per mantenere il posto nella nuova compagnia che sta per nascere. L’azienda, per comprendere quale sia la scelta migliore da fare, propone ai due di scambiarsi le vite per qualche tempo, con conseguenze inaspettate. Rai2, ore 21.20:– Nuove Puntate Divulgazione. L’isola ...

