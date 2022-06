Pagelle TV della Settimana (13-19/06/2022). Promossi This is Us e Only Fun. Bocciato il caos rinunce al TG1 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Carmen di Pietro Promossi 9 a This is us. Anche su Fox, in Italia, è tempo di girare l’ultima pagina nell’album della famiglia Pearson. La serie, lunga sei stagioni e oltre 100 episodi, è l’esempio di come con un genere tradizionale, visto e rivisto come il family drama, si possa alzare l’asticella dell’innovazione. Se sarà l’ultimo graffio della tv generalista americana ce lo dirà il tempo, di sicuro negli ultimi sei anni ha rappresentato un’eccezione in mezzo allo strapotere delle proposte cable e streaming. This is us 6x18 8 a Carmen Di Pietro. Chi l’ha vista sopravvivere sull’Isola dei Famosi avrà capito perchè sopravvive sul piccolo schermo da anni senza un (apparente) perchè. Lei un po’ ci fa, un po’ ci è, e il suo segreto è una genuina autenticità. Il reality l’ha messa al centro ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 22 giugno 2022) Carmen di Pietro9 ais us. Anche su Fox, in Italia, è tempo di girare l’ultima pagina nell’albumfamiglia Pearson. La serie, lunga sei stagioni e oltre 100 episodi, è l’esempio di come con un genere tradizionale, visto e rivisto come il family drama, si possa alzare l’asticella dell’innovazione. Se sarà l’ultimo graffiotv generalista americana ce lo dirà il tempo, di sicuro negli ultimi sei anni ha rappresentato un’eccezione in mezzo allo strapotere delle proposte cable e streaming.is us 6x18 8 a Carmen Di Pietro. Chi l’ha vista sopravvivere sull’Isola dei Famosi avrà capito perchè sopravvive sul piccolo schermo da anni senza un (apparente) perchè. Lei un po’ ci fa, un po’ ci è, e il suo segreto è una genuina autenticità. Il reality l’ha messa al centro ...

