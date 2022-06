Napoli-Dubai, progetto di ricerca sulla geotermia: il professore Ghalib Y. Kahwaji in visita a Graded (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ha fatto ieri tappa in Graded il “tour” campano di Ghalib Y. Kahwaji, professore e presidente del Dipartimento di Ingegneria meccanica e industriale del Rochester Institute of Technology. La visita fa seguito al progetto di ricerca sulla geotermia, sviluppato dalla società napoletana guidata da Vito Grassi in collaborazione con l’Università di Dubai e presentato all’Expo 2020, con l’obiettivo di introdurre sul mercato emiratino una tecnologia innovativa e a risparmio energetico per la refrigerazione degli edifici residenziali e commerciali. Il professor Ghalib oggi sarà tra Agnano, Università Parthenope e Villa Doria D’Angri per prendere visione dei risultati di “Geogrid”, un analogo ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ha fatto ieri tappa inil “tour” campano diY.e presidente del Dipartimento di Ingegneria meccanica e industriale del Rochester Institute of Technology. Lafa seguito aldi, sviluppato dalla società napoletana guidata da Vito Grassi in collaborazione con l’Università die presentato all’Expo 2020, con l’obiettivo di introdurre sul mercato emiratino una tecnologia innovativa e a risparmio energetico per la refrigerazione degli edifici residenziali e commerciali. Il professoroggi sarà tra Agnano, Università Parthenope e Villa Doria D’Angri per prendere visione dei risultati di “Geogrid”, un analogo ...

