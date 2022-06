Marco Cucolo svela quanti kg ha perso, poi critica L’Isola e Vladimir Luxuria (Di mercoledì 22 giugno 2022) L’uscita di scena di Marco Cucolo a L’Isola dei Famosi è stata parecchio movimentata. Il naufrago si è sentito male e gli hanno diagnosticato i calcoli alla cistifellea. Come se non bastasse l’ex concorrente ha anche affrontato una crisi con la compagna Lory Del Santo. Una cosa positiva però c’è, in Honduras Marco ha perso i kg presi durante la pandemia: “Quando sono entrato pesavo 106 chili, ora ne peso 83. Credo che io ed Edoardo Tavassi siamo i naufraghi che hanno perso più peso. – ha dichiarato a Fan Page – I concorrenti che sono entrati già super magri, come Nicolas Vaporidis e Alessandro Iannoni, hanno perso 6 – 7 chili al massimo“. Cucolo ha anche bacchettato la scelta di allungare il reality di più di un mese: “È stato azzardato. Secondo me ... Leggi su biccy (Di mercoledì 22 giugno 2022) L’uscita di scena didei Famosi è stata parecchio movimentata. Il naufrago si è sentito male e gli hanno diagnosticato i calcoli alla cistifellea. Come se non bastasse l’ex concorrente ha anche affrontato una crisi con la compagna Lory Del Santo. Una cosa positiva però c’è, in Hondurashai kg presi durante la pandemia: “Quando sono entrato pesavo 106 chili, ora ne peso 83. Credo che io ed Edoardo Tavassi siamo i naufraghi che hannopiù peso. – ha dichiarato a Fan Page – I concorrenti che sono entrati già super magri, come Nicolas Vaporidis e Alessandro Iannoni, hanno6 – 7 chili al massimo“.ha anche bacchettato la scelta di allungare il reality di più di un mese: “È stato azzardato. Secondo me ...

Pubblicità

StraNotizie : Marco Cucolo svela quanti kg ha perso, poi critica L’Isola e Vladimir Luxuria - NowMyNews : 'Lory Del Santo mentoring Marco Cucolo...'/ The attack of Patrizia Groppelli - infoitcultura : Marco Cucolo: 'All'Isola ho perso 23 chili'. Ecco quanto pesa ora - ParliamoDiNews : Isola dei Famosi, tutta la verità di Marco Cucolo sul rapporto con Lory Del Santo e i problemi di salute: `È stato… - andreastoolbox : Marco Cucolo, quanti kg ha perso a l'isola e come vanno le cose con Lory -