Lungomare Caracciolo | investono un agente di Polizia | 2 denunce

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Cronaca di Napoli: un 18enne e un 20enne sono stati denunciati per omissione di soccorso dopo aver investito undiin servizio sul. Ieri sera gli agenti del Commissariato San Ferdinando, nell’ambito dei servizi predisposti per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica nell’area delin occasione del “Pizza Festival”, mentre

Ieri sera gli agenti del Commissariato San Ferdinando, nell'ambito dei servizi predisposti per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica nell'area del lungomare in occasione del "Pizza Festival", mentre erano impiegati nella gestione del traffico veicolare e pedonale, hanno notato un motociclo con due persone a bordo che giungeva ad alta velocità. Al conducente sono state contestate due violazioni del Codice della Strada per mancato uso del casco protettivo, velocità non commisurata e gli è stata altresì ritirata la patente di guida.