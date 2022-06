LIVE Sinner-Paul 3-6 6-3 3-6, ATP Eastbourne 2022 in DIRETTA: l’azzurro perde all’esordio, ma lancia buoni segnali (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata. Vanno presi i segnali positivi: nel momento di maggior fiducia Sinner ha mostrato ottime percentuali con la prima quando questa entra in campo, ma soprattutto, al di là del risultato, la tenuta fisica è risultata di buon LIVEllo. Sono stati più dei piccoli dettagli a decidere questo confronto. Tommy Paul chiude con un ace, e stavolta batte Jannik Sinner per 6-3 3-6 6-3. Poco più di due ore di gioco per l’americano che ora andrà a sfidare l’australiano Alex de Minaur. 40-30 Match point Paul, dritto che se ne va per Sinner e di pochissimo. 30-30 Finisce ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui la nostra. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata. Vanno presi ipositivi: nel momento di maggior fiduciaha mostrato ottime percentuali con la prima quando questa entra in campo, ma soprattutto, al di là del risultato, la tenuta fisica è risultata di buonllo. Sono stati più dei piccoli dettagli a decidere questo confronto. Tommychiude con un ace, e stavolta batte Jannikper 6-3 3-6 6-3. Poco più di due ore di gioco per l’americano che ora andrà a sfidare l’australiano Alex de Minaur. 40-30 Match point, dritto che se ne va pere di pochissimo. 30-30 Finisce ...

