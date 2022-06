Lavrov fa tappa in Iran

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Il ministro degli Esteri russo Sergheisi recherà oggi in visita ufficiale incon una delegazione da Mosca. Lo fa sapere l'agenzia Irna secondo cui è in programma un incontro con l'omologo ...

Pubblicità

olicine : @OttoemezzoTW @paolomieli @Corriere @a_padellaro @fattoquotidiano @a_g_giuli @Libero_official @ilariacapua @La7tv P… -

Agenzia ANSA

Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov si recherà oggi in visita ufficiale in Iran con una delegazione da Mosca. Lo fa sapere l'agenzia Irna secondo cui è in programma un incontro con l'omologo ...'Il messaggio più importante della nostra visita è che l'Italia vuole l' Ucraina nell'Ue, vuole che abbia lo status di candidato e sosterrà ...