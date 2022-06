La Casa di Carta Corea: cosa sappiamo dello spin-off? Quando esce? Chi rappresenta la maschera? (Di mercoledì 22 giugno 2022) Mancano solo due giorni allo sbarco ufficiale su Netflix dei primi sei episodi (sono in tutto 12, ndr) di La Casa di Carta: Corea, lo spin-off della celebre serie che ha ottenuto un successo enorme anche qui in Italia. L’uscita è infatti prevista per dopodomani, venerdì 24 giugno. Ma cosa sappiamo dello spin-off La Casa di Carta: Corea? La trama non è diversa da quella a cui siamo abituati. Al centro c’è sempre una banda di rapinatori, che ha come obiettivo quello di realizzare il colpo del secolo: per riuscirci è indispensabile la guida di una grande mente come Il Professore. Tuttavia, rispetto alla serie che tutti conosciamo questa nuova vicenda si sviluppa nel 2025, ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 22 giugno 2022) Mancano solo due giorni allo sbarco ufficiale su Netflix dei primi sei episodi (sono in tutto 12, ndr) di Ladi, lodella celebre serie che ha ottenuto un successo enorme anche qui in Italia. L’uscita è infatti prevista per dopodomani, venerdì 24 giugno. MaLadi? La trama non è diversa da quella a cui siamo abituati. Al centro c’è sempre una banda di rapinatori, che ha come obiettivo quello di realizzare il colpo del secolo: per riuscirci è indispensabile la guida di una grande mente come Il Professore. Tuttavia, rispetto alla serie che tutti conosciamo questa nuova vicenda si sviluppa nel 2025, ...

