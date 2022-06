Intervista a Boris Johnson: «No a una cattiva pace per l’Ucraina: l'Occidente non ceda alla fatica della guerra. Putin deve fallire» (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il premier britannico: «Gli ucraini non accetteranno un conflitto congelato nel quale lo zar è in grado di continuare a minacciare ulteriore violenza e aggressione. Bisogna tornare ai confini di prima del 24 febbraio». «All’Europa offriremo sempre sostegno sulla sicurezza». La crisi economica e i costi della Brexit? «Funzioniamo meglio in autonomia, torneremo in testa alla classifica della crescita in due o tre anni. E sarò io a guidare il partito alla vittoria alle prossime elezioni» Leggi su corriere (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il premier britannico: «Gli ucraini non accetteranno un conflitto congelato nel quale lo zar è in grado di continuare a minacciare ulteriore violenza e aggressione. Bisogna tornare ai confini di prima del 24 febbraio». «All’Europa offriremo sempre sostegno sulla sicurezza». La crisi economica e i costiBrexit? «Funzioniamo meglio in autonomia, torneremo in testaclassificacrescita in due o tre anni. E sarò io a guidare il partitovittoria alle prossime elezioni»

