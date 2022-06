Idmo: La disinformazione tra Covid-19 e guerra in Ucraina (report maggio 2022) (Di mercoledì 22 giugno 2022) Questo articolo riassume le principali tendenze della disinformazione identificate a maggio 2022 in Italia dal gruppo di fact-checker e debunker di Idmo. Qui per saperne di più sul progetto. Le principali notizie false diffuse in Italia a maggio 2022 e individuate dal gruppo di fact-checker e debunker di Idmo hanno riguardato la guerra in Ucraina e la pandemia di Covid-19. Si aggiungono alcuni casi di disinformazione sul vaiolo delle scimmie. I progetti editoriali che hanno contribuito al report hanno pubblicato, a maggio 2022, un totale di 251 articoli di fact-checking e/o debunking. Di questi, 112 – il 45 per cento – hanno avuto per oggetto ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 22 giugno 2022) Questo articolo riassume le principali tendenze dellaidentificate ain Italia dal gruppo di fact-checker e debunker di. Qui per saperne di più sul progetto. Le principali notizie false diffuse in Italia ae individuate dal gruppo di fact-checker e debunker dihanno riguardato laine la pandemia di-19. Si aggiungono alcuni casi disul vaiolo delle scimmie. I progetti editoriali che hanno contribuito alhanno pubblicato, a, un totale di 251 articoli di fact-checking e/o debunking. Di questi, 112 – il 45 per cento – hanno avuto per oggetto ...

Pubblicità

riotta : La disinformazione sulla strage #Bucha come è nata e come si è diffusa, mentre da noi ancora qualcuno cerca le 'pro… - T6Ecosystems : RT @IDMO_it: Per scoprire i costi umani e politici della campagna di disinformazione sulla Siria, @ISDglobal e @TheSyriaCmpgn hanno condott… - andrea_nicolai1 : RT @IDMO_it: Per scoprire i costi umani e politici della campagna di disinformazione sulla Siria, @ISDglobal e @TheSyriaCmpgn hanno condott… - IDMO_it : Per scoprire i costi umani e politici della campagna di disinformazione sulla Siria, @ISDglobal e @TheSyriaCmpgn ha… - TommasoCanetta : RT @IDMO_it: ??A #maggio la #disinformazione rilevata in Italia continua a ruotare intorno ai temi della guerra in #Ucraina e, in misura min… -

Articoli - Idmo: Le false notizie sulla guerra diffuse in Italia (report aprile 2022) Facta Come si informano gli Italiani: i mezzi di comunicazione e le notizie false (Adnkronos) - Salerno 21/06/2022 - Ipsos ha realizzato un sondaggio per conto di Idmo, Italian Digital MediaObservation, a proposito del rapporto ... "Invito alla lettura: Media Literacy contro la disinformazione" Come possiamo preparare gli studenti ad acquisire le competenze necessarie per affrontare la disinformazione Il programma di Rai Cultura "Invito alla lettura: Media Literacy contro la disinformazione ... (Adnkronos) - Salerno 21/06/2022 - Ipsos ha realizzato un sondaggio per conto di Idmo, Italian Digital MediaObservation, a proposito del rapporto ...Come possiamo preparare gli studenti ad acquisire le competenze necessarie per affrontare la disinformazione Il programma di Rai Cultura "Invito alla lettura: Media Literacy contro la disinformazione ...