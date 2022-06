Grande colpo del Borussia Dortmund: in arrivo Haller dall’Ajax (Di mercoledì 22 giugno 2022) Non solo in Italia, ma anche all’estero la sessione estiva di calciomercato è entrata nel vivo. Dopo la notizia dell’ufficialità di Sadio Mané al Bayern, il Borussia Dortmund non si è fatto trovare impreparato ed è pronto a chiudere l’affare Sébastien Haller. Dopo l’addio di Haaland, i gialloneri hanno intenzione di costruire una squadra capace di dare filo da torcere al dominio dei bavaresi in Bundesliga. Haller al Borussia Dortmund: ecco il sostituto di Haaland! Attaccante molto forte fisicamente, rapido e con Grande fiuto del gol, Sébastien Haller pare essere vicinissimo ad indossare la maglia del Borussia Dortmund. Infatti, come dichiarato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, manca solo l’annuncio ufficiale ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Non solo in Italia, ma anche all’estero la sessione estiva di calciomercato è entrata nel vivo. Dopo la notizia dell’ufficialità di Sadio Mané al Bayern, ilnon si è fatto trovare impreparato ed è pronto a chiudere l’affare Sébastien. Dopo l’addio di Haaland, i gialloneri hanno intenzione di costruire una squadra capace di dare filo da torcere al dominio dei bavaresi in Bundesliga.al: ecco il sostituto di Haaland! Attaccante molto forte fisicamente, rapido e confiuto del gol, Sébastienpare essere vicinissimo ad indossare la maglia del. Infatti, come dichiarato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, manca solo l’annuncio ufficiale ...

