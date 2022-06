F1, Verstappen sulle polemiche legate al porpoising: “Si sta esagerando, una soluzione c’è” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Max Verstappen è tornato a parlare del porpoising, uno dei temi più chiacchierati di questa prima parte del Mondiale di Formula 1 2022: “Credo non sia né bello né corretto il porpoising che stiamo riscontrando attualmente. Tuttavia una soluzione c’è, basta guardare come alcuni team hanno gestito il tutto meglio di altri. A mio avviso non bisogna amplificare ciò che sta accadendo“. L’olandese, campione in carica, ha poi aggiunto: “Numerosi sport comportano un danneggiamento del corpo e a fine carriera un atleta non potrà essere lo stesso di 20 anni prima. Tuttavia noi siamo preparati a questo“. A riportare le parole è Racefans.net SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 22 giugno 2022) Maxè tornato a parlare del, uno dei temi più chiacchierati di questa prima parte del Mondiale di Formula 1 2022: “Credo non sia né bello né corretto ilche stiamo riscontrando attualmente. Tuttavia unac’è, basta guardare come alcuni team hanno gestito il tutto meglio di altri. A mio avviso non bisogna amplificare ciò che sta accadendo“. L’olandese, campione in carica, ha poi aggiunto: “Numerosi sport comportano un danneggiamento del corpo e a fine carriera un atleta non potrà essere lo stesso di 20 anni prima. Tuttavia noi siamo preparati a questo“. A riportare le parole è Racefans.net SportFace.

Pubblicità

vtdm90 : RT @Saetta_McQueen: Per Carlo Secondo te quanto ha influito l’utilizzo del ghiaccio secco sulle prestazioni della RedBull di Verstappen? #… - pokemonderba : finita ora la gara, bravissimi sia carlos che charles. un peccato per sainz perché ha guidato bene ma verstappen è… - Rob15112862 : In effetti Max Verstappen si lamentava che sentiva la macchina pesare uno due chili in più sulle curve. - MarianoFroldi : Verstappen: 'La Ferrari era più veloce di noi'. Ecco, questo è spargere sale sulle ferite. Se hai la macchina più v… - Gladiatorsf1 : @DANIELEALOFAN @_Paolo_27 Tecnicamente lo avrebbe passato facilmente(no?), grazie alla tanta trazione in più, da lì… -