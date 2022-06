Eurobarometro, con la guerra cresce l’attaccamento dei cittadini all’Ue: il 65% felice di farne parte. Dato più alto dal 2007 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Uno degli obiettivi mai dichiarati di Vladimir Putin era quello di creare una frattura interna a Nato e Unione europea in seguito all’invasione dell’Ucraina. Liti, discussioni e veti erano ciò che auspicavano al Cremlino. Per il momento, le istituzioni stanno reggendo. E anche la considerazione che ha di loro l’opinione pubblica. Secondo l’ultimo report pubblicato da Eurobarometro commissionato dal Parlamento europeo, la guerra alle porte dell’Europa ha addirittura rinsalDato il legame tra i cittadini dei 27 Stati membri e Bruxelles: ben il 65% degli europei vede favorevolmente l’appartenenza all’Unione, il Dato più alto dal 2007 ad oggi. E quando si chiede loro dei rischi legati alle crisi economica ed energetica innescate dal conflitto, non negano le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Uno degli obiettivi mai dichiarati di Vladimir Putin era quello di creare una frattura interna a Nato e Unione europea in seguito all’invasione dell’Ucraina. Liti, discussioni e veti erano ciò che auspicavano al Cremlino. Per il momento, le istituzioni stanno reggendo. E anche la considerazione che ha di loro l’opinione pubblica. Secondo l’ultimo report pubblicato dacommissionato dal Parlamento europeo, laalle porte dell’Europa ha addirittura rinsalil legame tra idei 27 Stati membri e Bruxelles: ben il 65% degli europei vede favorevolmente l’apnenza all’Unione, ilpiùdalad oggi. E quando si chiede loro dei rischi legati alle crisi economica ed energetica innescate dal conflitto, non negano le ...

