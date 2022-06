Draghi | ' L' Italia cerca la pace | sostegno a Kiev e sanzioni a Mosca' Domani vertice Ue

(Di mercoledì 22 giugno 2022) - Alla Camera, il presidente del Consiglio ripercorre il discorso fatto ieri in Senato ma alza i toni: rifiuta l'accusa di non volere e di non lavorare per il cessate il fuoco, sottolineando che è ...

- Alla Camera, il presidente del Consiglio ripercorre il discorso fatto ieri in Senato ma alza i toni: rifiuta l'accusa di non volere e di non lavorare per il cessate il fuoco, sottolineando che è ...La scissione M5s e il ministro Di Maio che resta nel GovernoPer Marcello De Vito, già presidente del Consiglio Comunale di Roma e a processo per lo ...fatto prima ad andarsene con Forza...Dal sì al Draghi bis a quel "Salvini non mi parla da due anni ... Fonti del Partito Democratico e di Forza Italia raccontano ad Affaritaliani.it di "insistenti" voci di una possibile scissione di ...La scelta atlantista e delle armi all’Ucraina all’origine della scissione di Di Maio dai 5 Stelle. La nascita di Insieme per il futuro, un nuovo soggetto riformista destinato a cambiare la geografia d ...