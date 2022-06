Di Marzio: “L’operazione Dybala è in assoluto stand-by, non c’è stato alcun tipo di contatto con l’Inter. Ora inizia a guardarsi intorno” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Gianluca Di Marzio ha parlato di Dybala e tanto altro a Sky Sport. L’esperto di calciomercato ha fornito alcune dettagli sulla Joya, che sembra aver subito una frenata. Di seguito tutti i dettagli. Di Marzio: “L’operazione Dybala è in assoluto stand-by, non c’è stato alcun tipo di contatto anche ieri con l’Inter” “Con Dybala è assoluto stand-by, non c’è stato alcun tipo di contatto anche ieri con l’Inter. L’impressione è che oggi la situazione sia bloccata, poi se nel corso delle settimane dovessero esserci cessioni in attacco, ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Gianluca Diha parlato die tanto altro a Sky Sport. L’esperto di calciomercato ha fornitoe dettagli sulla Joya, che sembra aver subito una frenata. Di seguito tutti i dettagli. Di: “è in-by, non c’èdianche ieri con” “Con-by, non c’èdianche ieri con. L’impressione è che oggi la situazione sia bloccata, poi se nel corso delle settimane dovessero esserci cessioni in attacco, ...

Pubblicità

Gregori51098612 : @G_Cobianchi @juancortese continuerò a seguirti per eventuali novità ahahah tra l'altro un'operazione del genere mi… - RicManItalia : @wazzaCN @FilardiGiacomo L'operazione più folle degli ultimi 100 anni è un prestito annuale elemosinato dopo un ann… - noiverinteristi : Di Marzio - Bremer bloccato dall'Inter, non c'è ancora accordo col Torino che chiede 40. Inter vuole spendere meno.… - NackaSkoglund89 : Forse settimana prossima le visite, l'operazione non è chiusa perché vanno trovati tutti gli incastri, l'Inter è ca… - napolista : L’#Inter annuncia il rinnovo di #Inzaghi. #Zhang: «Spacchiamo insieme per altri due anni» – VIDEO L’allenatore ex… -