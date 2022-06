Dallara Masterpiece - LMP1 e P217 | nate per l' Endurance

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Alla 24 Ore di Le Mans, mai così interessante come da qualche anno a questa parte, sono scese in pista le i prototipi della categoria Hypercar: le Toyota GR010 Hybrid del team Gazoo Racing con Sébastien Buemi, le Alpine ElfTeam A480 e una coppia di Glickenhaus 007 LMH. Nella classe LMP2 sono spuntate persino l'Oreca 07 con motore Gibson e la Vaillante, con il nome da fumetto più bello che c'è. Qualche anno fa, dopo una lunga assenza, ancheAutomobili ha fatto il suo grande ritorno nel Wec (WorldChampionship) con la. Un episodio irripetibile, visto che si è trattato di una collaborazione tra l'azienda emiliana e il gruppo russo BR Engineering, finanziata dalla banca moscovita SMP. Il progetto viene presentato nel novembre del 2016 a Varano, con lo scopo dichiarato di portare un ...

Tre anni dopo arriva il pacchetto di aggiornamento destinato ai clienti privati Lamborghini, con cuiincrementa il carico aerodinamico per diminuire sensibilmente il beccheggio. Tra le novità ...Anche se è la prima sportiva biposto interamente in carbonio omologata su strada, la creatura die del designer Gerald Kiska è nata per essere guidata con il casco e senza filtro, fra i ... Dallara Masterpiece: LMP1 e P217 Endurance - Quattroruote.it Per chi se ne intende, è piuttosto facile distinguere un Cavallino da un Toro, una Ferrari da una Lamborghini. Le Dallara Tutt'altra storia, fatta di pura sostanza. Senza alcun timore di suonare ...