Cosa vuol dire parlare in corsivo e com'è nata la tendenza su TikTok (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sulle piattaforme spopolano i video della creator Elisa Esposito (anche se non è stata lei la prima ad avere l'idea). Ecco da dove arriva il curioso trend pensato per far ridere. Leggi su wired (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sulle piattaforme spopolano i video della creator Elisa Esposito (anche se non è stata lei la prima ad avere l'idea). Ecco da dove arriva il curioso trend pensato per far ridere.

Pubblicità

Giorgiolaporta : C'è una sola cosa che #DiMaio dovrebbe dire e non dirà mai: 'non faremo nessuna alleanza alle politiche con Giusepp… - caosguerriero : provo ansia di arrivare cosa vuol dire - FedericoFistar1 : RT @seguimi2022: Disse colui che non sa cosa vuol dire lavorare... ?????????????????? - Sarina74686551 : @lollipop1806 Quando dicono 'un segui non vuol dire nulla' le vorrei vedere nella vita reale se il loro ragazzo seg… - ItaliaStartUp_ : Cosa vuol dire parlare in corsivo e com'è nata la tendenza su TikTok -