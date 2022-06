Contrasto al fenomeno del sovraffollamento delle carceri, question time con Cartabia (Di mercoledì 22 giugno 2022) ROMA – Si svolgerà oggi, mercoledì 22 giugno, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. La ministra della Giustizia, Marta Cartabia, risponderà a interrogazioni sulle misure a favore degli operatori sanitari reclutati durante l’emergenza da Covid-19 presso gli istituti penitenziari (Molinari – Lega); sulle iniziative per contrastare il fenomeno del sovraffollamento delle carceri, anche tramite la modifica del regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario e interventi di carattere strutturale relativi all’istituto della liberazione anticipata (Annibali – IV). L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 22 giugno 2022) ROMA – Si svolgerà oggi, mercoledì 22 giugno, alle ore 15 iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. La ministra della Giustizia, Marta, risponderà a interrogazioni sulle misure a favore degli operatori sanitari reclutati durante l’emergenza da Covid-19 presso gli istituti penitenziari (Molinari – Lega); sulle iniziative per contrastare ildel, anche tramite la modifica del regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario e interventi di carattere strutturale relativi all’istituto della liberazione anticipata (Annibali – IV). L'articolo L'Opinionista.

