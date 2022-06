Pubblicità

fisco24_info : Cdp: via libera a riassetto area immobiliare gruppo: Nasce Cdp Real asset Sgr - fisco24_info : Cdp: ok a linee guida, guardano a territorio e sostenibilità: Via libera dal cda che si è tenuto a Napoli - valerianom1948 : Saipem, il cda parte con l'aumento di capitale da 2 miliardi. Titolo a picco - Michele_Arnese : RT @ItalianPolitics: Riletture utili -> Cloud nazionale: Fastweb e Aruba scalzano Tim, Cdp, Sogei e Leonardo? - StartMagNews : RT @ItalianPolitics: Riletture utili -> Cloud nazionale: Fastweb e Aruba scalzano Tim, Cdp, Sogei e Leonardo? -

Agenzia ANSA

Punta alla razionalizzazione alla valorizzazione del patrimonio il riassetto riassetto dell'area immobiliare del Gruppoal quale ha dato illibera il Cda di Cassa presieduto da Gorno Tempini in una seduta che si è svolta a Napoli. In dettaglio viene soppressaImmobiliare Srl eImmobiliare Sgr sarà ...libera dal consiglio di amministrazione di Saipem all'aumento di capitale sociale ininscindibile per un importo di 2 miliardi di euro, e all'approvazione dei termini e delle ...Eni e... Cdp: via libera a riassetto area immobiliare gruppo - Economia Punta alla razionalizzazione alla valorizzazione del patrimonio il riassetto riassetto dell'area immobiliare del Gruppo Cdp al quale ha dato il via libera il Cda di Cassa presieduto da Gorno Tempini i ...ROMA (Reuters) - Il Cda di Saipem (BIT:SPMI) ha esercitato la delega ad aumentare il capitale sociale in via inscindibile per 2 miliardi di ... Il comunicato ricorda che gli azionisti Eni (BIT:ENI) e ...