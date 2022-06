Carla Ruocco contro il cerchio magico di Conte e l’«uno vale uno» (Di mercoledì 22 giugno 2022) «Il disagio è nato sulla politica estera, le uscite di Conte hanno creato confusione, non tanto per noi, ma per l’Italia all’interno del blocco atlantico ed Ue. Questo per il nostro Paese è stato un danno. Non si poteva andare avanti così, con il Movimento che cercava voti esponendo il nostro Paese su temi così importanti». Carla Ruocco, deputata veterana del Movimento Cinque Stelle e presidente della Commissione d’inchiesta sulle banche, spiega a Repubblica i motivi della scissione tra Luigi Di Maio e Giuseppe Conte e la sua scelta di virare verso il nuovo gruppone “Insieme per il futuro” messo in piedi dal ministro degli Esteri. Undici senatori e 51 deputati lasceranno il Movimento, ma altri potrebbero aggiungersi. Per Carla Ruocco, il Movimento Cinque Stelle è finito. «Io ne ho ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 22 giugno 2022) «Il disagio è nato sulla politica estera, le uscite dihanno creato confusione, non tanto per noi, ma per l’Italia all’interno del blocco atlantico ed Ue. Questo per il nostro Paese è stato un danno. Non si poteva andare avanti così, con il Movimento che cercava voti esponendo il nostro Paese su temi così importanti»., deputata veterana del Movimento Cinque Stelle e presidente della Commissione d’inchiesta sulle banche, spiega a Repubblica i motivi della scissione tra Luigi Di Maio e Giuseppee la sua scelta di virare verso il nuovo gruppone “Insieme per il futuro” messo in piedi dal ministro degli Esteri. Undici senatori e 51 deputati lasceranno il Movimento, ma altri potrebbero aggiungersi. Per, il Movimento Cinque Stelle è finito. «Io ne ho ...

