Arbitri | Rocchi | «Potevamo fare meglio | ma ora i ragazzi dirigono all’europea»

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha tirato le somme della stagione dei fischietti italiani Gianluca Rocchi, designatore degli arbitro in Italia, a margine di un evento a Palazzo Panciatichi a Firenze, ha tirato le somme della stagione dei direttori di gara italiani. L'ANALISI – «Sicuramente Potevamo fare meglio su alcune cose perché abbiamo fatto degli errori più per mancanza di concentrazione o per superficialità. Su quelli mi sono arrabbiato e chiaramente la colpa è mia perché sono il responsabile di questa situazione, cercheremo di lavorare su questo aspetto. Fra le cose positive c'è il fatto che i ragazzi stanno arbitrando in stile europeo, che è quello che gli ho chiesto a inizio stagione; i nostri migliori Arbitri devono tornare ad esserlo anche ...

