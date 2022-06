UN CINGHIALE MANGIA DAVANTI A LA7. MENTANA: “DA NOI SI INVITANO CANI E PORCI” (Di martedì 21 giugno 2022) I cinghiali sono di casa a Roma. Non c’è sindaco che tenga: via la Raggi, dentro Gualtieri ma la situazione è la stessa. Complice la presenza di un CINGHIALE intento a banchettare DAVANTI alla sede di La7, il direttore del TgLa7 Enrico MENTANA ha commentato la situazione in modo esilarante. Con tanto di stoccata a qualche collega? Sui social sono in molti a leggere una frecciatina ad alcuni ospiti che frequentano i talk show della rete, non tutti ma uno in particolare. Quel programma che in una recente puntata di Otto e Mezzo è stato liquidato come il talk della domenica sera, senza neanche fare il nome del programma e del conduttore. Bel clima estivo a La7. Leggi su bubinoblog (Di martedì 21 giugno 2022) I cinghiali sono di casa a Roma. Non c’è sindaco che tenga: via la Raggi, dentro Gualtieri ma la situazione è la stessa. Complice la presenza di unintento a banchettarealla sede di La7, il direttore del TgLa7 Enricoha commentato la situazione in modo esilarante. Con tanto di stoccata a qualche collega? Sui social sono in molti a leggere una frecciatina ad alcuni ospiti che frequentano i talk show della rete, non tutti ma uno in particolare. Quel programma che in una recente puntata di Otto e Mezzo è stato liquidato come il talk della domenica sera, senza neanche fare il nome del programma e del conduttore. Bel clima estivo a La7.

