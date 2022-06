**Ucraina: stop and go su risoluzione, ci si aggiorna alle 14 (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. (Adnkronos) - stop and go continui, mediazione senza fine sulla risoluzione per le comunicazioni del premier Mario Draghi in un confronto maggioranza-governo che va avanti da ieri ma che ancora non ha prodotto un testo condiviso. E ormai il tempo a disposizione è agli sgoccioli. La riunione è stata sospesa fino alle 14 e lì dovrà essere raggiunto un punto di caduta visto che alle 15 il premier Draghi è atteso in aula al Senato. Lasciando la riunione il leghista Stefano Candiani parla di accordo sostanzialmente raggiunto. "Aspettiamo la risposta del governo" sulla proposta della maggioranza. Il capogruppo grillino Davide Crippa la mette diversamente: "I lavori sono ancora in corso", dice ai cronisti. Intanto, a quanto si appende, nelle ore di discussione della mattinata sarebbe stato superato il nodo del ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. (Adnkronos) -and go continui, mediazione senza fine sullaper le comunicazioni del premier Mario Draghi in un confronto maggioranza-governo che va avanti da ieri ma che ancora non ha prodotto un testo condiviso. E ormai il tempo a disposizione è agli sgoccioli. La riunione è stata sospesa fino14 e lì dovrà essere raggiunto un punto di caduta visto che15 il premier Draghi è atteso in aula al Senato. Lasciando la riunione il leghista Stefano Candiani parla di accordo sostanzialmente raggiunto. "Aspettiamo la risposta del governo" sulla proposta della maggioranza. Il capogruppo grillino Davide Crippa la mette diversamente: "I lavori sono ancora in corso", dice ai cronisti. Intanto, a quanto si appende, nelle ore di discussione della mattinata sarebbe stato superato il nodo del ...

Pubblicità

marcodimaio : La linea di Conte sullo stop agli aiuti militari all’Ucraina, trova il plauso di Razov, l’ambasciatore russo in Ita… - sole24ore : ?? #M5S nel caos, a forte rischio #scissione, con una accelerazione dopo le divergenze tra contiani e dimaiani sullo… - TV7Benevento : **Ucraina: stop and go su risoluzione, ci si aggiorna alle 14 - - SLN_Magazine : Ucraina, stop a libri russi. Leggi l'articolo cliccando qui ?? - beth2ely : RT @ottogattotto: Il collaborazionista tentennante, Giuseppe #Conte si mette contro il governo chiedendo lo stop alle armi all'Ucraina, 'me… -