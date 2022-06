Torino, Joao Pedro torna di moda: dipende tutto dal Monza (Di martedì 21 giugno 2022) Il Torino resta una delle squadre interessate a Joao Pedro, in uscita dal Cagliari. Molto dipenderà però dalle mosse del Monza Una delle squadre più interessate a Joao Pedro è il Torino. Secondo quanto riportato da tuttosport, i granata attendono novità importanti sul giocatore del Cagliari. Il Monza rimane in pole, ma i piemontesi sarebbero pronti ad irrompere nel caso in cui i brianzoli tardassero a trovare un accordo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 giugno 2022) Ilresta una delle squadre interessate a, in uscita dal Cagliari. Moltorà però dalle mosse delUna delle squadre più interessate aè il. Secondo quanto riportato dasport, i granata attendono novità importanti sul giocatore del Cagliari. Ilrimane in pole, ma i piemontesi sarebbero pronti ad irrompere nel caso in cui i brianzoli tardassero a trovare un accordo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

CalcioNews24 : #JoaoPedro è un nome sempre in voga in casa #Torino ?? - gazzettaGranata : Torino, non solo Joao Pedro: Vagnati punta anche Walukiewicz #TorinoFC #FVCG #SFT - CagliariNews24 : Joao Pedro Torino, possibile assalto in caso di fumata grigia con il Monza: la strategia - Luxgraph : Torino, non solo Joao Pedro: Vagnati punta anche Walukiewicz - gazzettaGranata : Calciomercato Torino: Joao Pedro, il Monza è un pericolo concreto. Per ora nessun rilancio #TorinoFC #FVCG #SFT -